“Başkan Eşki çöp parası alıyor ama toplatmıyor”

İzmir'de Esnaf Oda Başkanlığı için seçimlere gidilirken, ilk büyük seçim dün başladı. İzmir Ayakkabıcılar ve Çantacılar Odası ile başlayan seçimlere mevcut başkan ve aynı zamanda İESOB Başkanı olan Yalçın Ata ile Erkan Akın yarıştı. Esnaf odası seçim sürecinin ilk adımı olarak görülen genel kurul, seçim öncesinde yaşanan tartışmalar ve gerginliklerle dikkat çekti.

SEÇİMDE FARK ATARAK KAZANDI

Yoğun katılımın olduğu oylamada, mevcut Başkan Yalçın Ata 431 oy alarak güven tazelerken, rakibi Erkan Akın 155 oyda kaldı. Adaylık konuşması için kürsüye çıkan Başkan Ata, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'yi hedef alarak, "Çöp sorunu vardı sitede, çöple ilgili belediye başkanı ile görüştük. Şirket kuracağım dedi, şirket kuruldu kira öder gibi çöpü kaldırmak için çöp parası alıyor belediye. Su parasının içinde katı atık bedeli var, hangi belediyede var bir kuzudan iki post çıkarmak. Bornova Belediyesi'nde var. Başkan Ayakkabıcılar Sitesi'nde oy almaya çalışıyor. Benim ayakkabıcı üyem burada, siyaset yapmıyoruz. Benim belediye başkanı ile ne işim olur, ben esnafın hakkını koruyorum. 235 bin esnafa aşığım, onun hakkını koruyorum" ifadelerini kullandı. Ata, sözlerine, "Seçim öncesinde benden destek istediler. Seçim bitti, esnaf düşmanlığı var. İESOB Başkanı olarak esnafın hakkını yedirmem. Herkes işini yapsın. Oradaki arkadaşımız işini yapsın, belediyenin yol sorunu var. Siteye girerken bakın, yarım metre çukur var. Şimdi göz boyamak için asfaltlama yapıyorlar. Sen işini yap, esnaf da işini yapsın" diyerek devam etti. Ata, "Belediye ile olan kavgam bunlar için. Benim kimseyle bir husumetim yok. Hastane, vergi dairesi, sigorta ile bütün kurumlarla aramız iyi. Hangi arkadaşımızın işi olursa, işi çözeriz" diye konuştu.