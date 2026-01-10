Hafsa Sultan Hastanesi’ne 125 milyon liralık ödenek

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ağırladı.

Rektör Rana Kibar, Hafsa Sultan Hastanesi'nin fiziki yapısının yenilenmesi, tamir ve tadilat çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve daha modern bir sağlık ortamına kavuşturulması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından sağlanan 125 milyon TL'lik yatırım ödeneğinin, sürecin başından itibaren Yenişehirlioğlu tarafından düzenli olarak takip edildiğini ifade etti. Ziyaret sırasında Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, söz konusu yatırım ödeneğinin Manisa'ya kazandırılmasında gösterdiği yakın ilgi, destek ve sürecin takibi dolayısıyla AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'na teşekkür etti. Kibar, bu katkının hastanenin fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması açısından önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.