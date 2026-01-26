Partililerin tepkisi büyüyor: İmamoğlu davaları sırtımıza yük oldu!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Sütte leke var, İmamoğlu'nda leke yok" politikasına tabandan da tepkiler artmaya başladı. CHP'li il başkanlarının, yerelden gelen "İmamoğlu davaları sırtımıza yük oldu" eleştirilerini tepki çekmemek adına genel merkeze iletmediği öğrenildi. Özgür Özel'in, tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu her koşulda savunmaya çalışmasına, parti tabanından eleştiriler arttı. Bu kapsamda il başkanlarının, "İmamoğlu davaları partinin sırtına yük oluyor, mahkemenin nihai sonuçları bizim duruşumuzu zora sokabilir" şeklinde söylemlere maruz kaldığı aktarıldı.

YÖNLENDİRMELER YAPILIYOR

Söz konusu eleştirilerin özellikle Ege, Doğu ve Güneydoğu illerinde yoğun olduğu bildirildi. Buna karşın il başkanlarının genel merkez ile yapılan görüşmelerde yerelden gelen bu tarz söylemleri büyük oranda sansürlediği, tepki çekmemek adına her şeyin yolunda olduğu yönünde yönlendirmeler yaptığı iddia ediliyor. Ayrıca genel merkezin İmamoğlu'nu koşulsuz savunmasına en yoğun tepkinin, özellikle eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu döneminde etkin olan CHP'li yerel siyasilerden ve örgüt mensuplarından geldiği de bildirildi. Özel ve kurmaylarının, yolsuzluk iddialarının merkezinde olan tüm CHP'li isimlere kalkan olmaya çalışması, partili vekillerin de tepkisine sebep olmuştu.