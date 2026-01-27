Şi Cinping’e ihanet yakınından geldi

ABD ile Çin arasındaki stratejik rekabet yeni ve karanlık bir boyuta taşındı. Wall Street Journal'ın iddiasına göre, Çin ordusunun en üst kademesindeki bir general, nükleer programla ilgili kritik bilgileri Washington
'a sızdırdı. Şi Cinping
'in en güvendiği askeri isimlerden biri olarak bilinen Orgeneral Cang Youşia hakkındaki suçlamalar, Çin'de ordu ve parti içindeki güç dengelerini sarsabilecek nitelikte görülüyor. Söz konusu iddiaya ilişkin bulguların, Çin'in askeri ve sivil nükleer programlarının yürütülmesinden sorumlu Çin Ulusal Nükleer Şirketinin (CNNC) eski Genel Müdürü Gu Cün hakkında başlatılan soruşturmadan elde edildiği aktarıldı.