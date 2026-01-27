Taksicilerden Türk bayraklarıyla konvoy

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası binası önünde bir araya gelen taksiciler, oda binası ve taksilerine Türk bayrakları astı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, gazetecilere, milli birlik ve beraberlik duruşunu sergilemek amacıyla toplandıklarını söyledi.

Türk bayrağına yönelik saldırıyı kınadıklarını ifade eden Özkan, şöyle konuştu:

"Şunu kimse unutmasın ki Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Şehitlerimizin kanından rengini almış, al bayrağımıza uzatılan eller kırılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nde al bayrağımız gönderden inmeyecek, ezan sesi de minarelerden susmayacaktır. Kimse buna alet olmasın."