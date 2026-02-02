CHP İzmir örgütünde istifa krizi büyüyor

CHP İzmir İl Teşkilat Başkanı Çağatay Güç'ün son günlerde Buca'da yaşanan olumsuz gelişmeler sonrası CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın istifasını istediği ortaya çıktı. İzmir'de yılbaşı gecesi belediyeye ait Buca Gölet Tesisi'nde işlenen cinayet sonrası firar eden işletmeci Taner Çelik'in CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'ya destek veren bir partili olduğu iddiaları ve son olarak İZBAN Şirinyer İstasyonu karşısındaki simitçi İsmail Gilgil'in darp edilmesi olayının azmettiricisi olduğu gerekçesi ile kendisinden şikayetçi olması ile başlayan süreç, partide krize yol açtı.

CHP İl Başkanı Güç'ün Kaya'dan istifasını istediği, Kaya'nın ise 'İstifa etmiyorum. İstiyorsanız siz görevden alın' yanıtını verdiği öne sürüldü. Öte yandan, dün bu gelişme üzerine Başkan Kaya'nın Genel Merkez tarafından görevden alındığı ve teşkilata bugün duyurulacağı iddia edildi.