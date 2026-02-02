‘Türkiye şu anda kural koyucu konumda’

AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve partililer katıldığı AK Parti Tavas Genişletilmiş İlçe Danışma Toplantısı'nda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin dünyada son yıllarda daha da güçlendiğini ifade etti. Zeybekci, "Elhamdülillah son 20 yılda Türkiye de artık eski Türkiye değil. Türkiye'de, Libya'da benim kardeşlerim eğer orada bir emperyalist bölünmeye tabi oluyorsa gidiyor orada diyor ki "Durun bakalım" diyor. Türkiye oraya vardıktan sonra kimse kıpırdayamıyor. Artık Türkiye'ye kimse yan bakamaz ve bir zamanlar kurallara tabi olan Türkiye şu anda kural koyucu olmuştur" dedi. CHP'li adayların belediye başkanı seçildiği yerlerde hep olumsuzlukların yaşandığını işaret eden Zeybekci, "Bakın bugün Türkiye'de bunların iktidara geldiği yerlerde ortalığı pislik götürüyor. Hırsızlık, rüşvet, uyuşturucu, diğer ahlaksızlıklar her ne varsa oralarda. Beykoz Belediyesi'nden Beşiktaş Belediyesi'ne, Büyükşehir Belediyesi'nden Alanya'sından, Antalya'sına kadar. Her yerde de göreceksiniz bunları, görmeye devam edeceksiniz" diye konuştu.