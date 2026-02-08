AK Partili Atmaca’dan Güç’e tepki: Yaptığı açıklama tam bir fiyasko

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, aşırı yağış sonrası suyla dolan Torbalı'daki alt geçitte aracında yaşamını yitiren Mehmet Ekinci'nin (58) ölümüne ilişkin açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ü eleştirdi.

Atmaca, "CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği İZBAN Pancar İstasyonu ile ilgili açıklama yapmadan önce bölgeye gitti mi bilmiyorum. Muhtemelen bilgisayarda TKGM sayfası üzerinden bölgeyi inceledi ve mülkiyetin TCDD'ye ait olduğunu görüp kendince son noktayı koydu. Sayın Güç 'Söz konusu alan, tapu kayıtlarına göre TCDD mülkiyetinde görünmektedir ve ilgili güzergah resmi kayıtlarda yol statüsünde yer almamaktadır. Bu nedenle yapılacak her türlü yapısal müdahale ve faaliyet TCDD'nin iznine tabidir' dedi. Eğer bölgeye giderek açıklama yaptıysa bu tam bir fiyaskodur" dedi.