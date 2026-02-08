'Torpil yapmadım' diyemedi

Tezcan'ın kızlarından birinin Kuşadası Belediyesi İmar Birimi'nde memur olarak görev yaptığı, avukat olan diğer kızının belediyenin hukuki süreçlerinde vekâletle yer aldığı, damadının ise belediye adına avukatlık faaliyeti yürüttüğü belirtildi.

Kızı Ezgi Tezcan Yaşar ve damadı avukat Umut Yaşar belediyenin hukuk bürosunda çalışıyor.

BAŞKENT'TE DE AYNI TABLO

Ayrıca iki yeğeninden birinin Temizlik İşleri Birimi'nde, diğerinin Güvercin Masa'da çalıştığı ifade edildi. Tezcan'ın eşinin Ankara'daki bir belediyede "istisnai kadro" ile memur olarak görevlendirildiği iddiaları da tartışmayı büyüten bir diğer başlık oldu. Farklı şehirlerde belediyelerde aynı aileden birçok ismin görev alması, " CHP'de eş-dost-akrabaya kıyak" eleştirilerini yeniden alevlendirdi. Aydın siyasetinde, "Belediyeler Tezcan'ın aile şirketine mi dönüştü?" sorusu yüksek sesle dillendiriliyor. Tezcan, Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (ABGC) ziyareti sırasında kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Bazı yakınlarının Kuşadası Belediyesi'nde çalıştığını yalanlamayan Tezcan, "Sorulması gereken soru şudur; çalıştığı değil çalışmadan para alan bir yakınınız var mı? Çalışmadan bankamatik memuru yakınınız var mı diye sorulması lazım. Beytülmal'a el uzatıp alnı terlemeden herhangi bir şekilde hak etmeden cebine kursağına para giren var mı diye sormak lazım. Bence doğru soru bu" sözleriyle dikkat çekti. Bu açıklama, Tezcan'ın iddialara doğrudan yanıt vermek yerine tartışmayı başka bir eksene taşıdığı gerekçesiyle eleştirildi.

VATANDAŞ CEVAP BEKLİYOR

Tezcan'ın "bankamatik memuru" ifadeleri iddiaların odağındaki isimlerin belediyelerde görev almasının normalleştirildiği şeklinde yorumlandı. Tezcan'ın açıklamalarının ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tepkisini dile getirdi. Tepkiler, asıl tartışmanın "çalışıp çalışmamak" değil, kamu kurumlarında akrabalara kapı açılıp açılmadığı noktasında yoğunlaşıyor. Yapılan yorumlarda, "Çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Onu cevapla. Hangi pozisyonda çalışıyor, cevap versene sayın vekil. Size artık oy yok", "Cevabın bu mu bay Bülent, yoktur diyemiyorsun", "Keşke akrabaların yerine başka garibanlar çalışarak para alsaydı; çalışan akrabam yok demiyor da çalışıp alıyorlar diyor. Tam cambaz. Hangi mevkide ve kaç lira maaş alıyor onu da söyleseydin" ifadeleri dikkat çekti.