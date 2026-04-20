Dijital dünyada çocukların korunması için zirve düzenlenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde 21-22 Nisan'da Ankara'da düzenlenecek "Çocukların Dijital Ortamlarda Korunmasına İlişkin Uluslararası Politika ve Uygulama Paylaşımı" programında, 17 ülkeden üst düzey temsilci, çocukların dijital güvenliği için atılacak ortak adımlar ve küresel iş birliği imkanlarını değerlendirecek. Programın Üst Düzey Açılış Oturumu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Oturumda ayrıca Özbekistan Ulusal Sosyal Koruma Ajansı Birinci Başkan Yardımcısı Shakhnoza Shavkatovna Mirziyoyeva konuşma yapacak.