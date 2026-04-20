Hainlerin tablosu!

FETÖ terör örgütüyle hem yurt içinde hem yurt dışında operasyonların sürdüğünü belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, "119 ülkede 2 bin 707 FETÖ mensubunun peşindeyiz" dedi. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi öncesi ve sonrasında binlerce örgüt mensubu yurt dışına kaçtı. Yurt dışına kaçan darbeci askerler ile örgüt içinde önemli konumda olan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Kaçak FETÖ'cülerden bazılarının başına ise para ödülü konuldu. İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde yer alan 970 FETÖ firarisi için toplam 1 milyar 431 milyon 500 bin TL ödül konuldu.

İŞTE KIRMIZI LİSTE

Ahmet Yalçın-Bakırköy/ 1984, Ahmet Hamdi Parlak-Islahiye /1971, Ahmet Hamdi Vural-Ladik /1970, Aydın Erdem-Ankara /1972, Barbaros Kocakurt- İzmir /1954, Cengiz Özkan-Uşak / 1966, Ekrem Dumanlı-Yozgat /1964, Harun Tokak-Uşak / 1955, Harun Karipçin-İzmir /1982, Hasan Çiçek-Ankara / 1975, Necdet Başaran-Alaca /1945, Necdet İçel-Korucuk /1955, Necmettin Eskici- Adıyaman /1979 Nevzat Ayvacı-Güzelsu / 1948, Rıdvan Kızıltepe-İzmir /1954...