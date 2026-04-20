İşgalci ordu Lübnan’ın güneyinde bazı evleri yıktı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, geçici ateşkese rağmen İsrail ordusu, işgal altında tuttuğu Bayyada ve Nakura beldelerinde bazı evleri gece yarısından sonra patlayıcılarla yıktı. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinin batı kesiminde ise bazı beldelere giden tali yolları toprak ve molozla kapatarak ulaşımı engelledi. İsrail askerleri, daha önce de sınır hattındaki beldelerde çok sayıda evi patlayıcılarla tuzaklayarak havaya uçurmuştu. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 31 Mart'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacaklarını ve İsrail sınırındaki köy ve beldelerdeki tüm evleri yıkacaklarını ifade etmişti.