‘Ülkemiz bu sene zirveler yılı yaşıyor’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya Diplomasi Forumu dışında NATO Liderler Zirvesi, BM İklim Değişikliği Konferansı (COP31) ve Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'nin de bu yıl Türkiye'de düzenleneceğini hatırlatarak, Türkiye'nin 2026'da tam bir zirveler yılı yaşadığını söyledi

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Forumun zamanlama olarak da önemine dikkati çeken Yılmaz, "Dünyada maalesef kurumların zayıfladığı, uluslararası hukukun büyük darbe aldığı bir dönemden geçiyoruz. Çatışmalar, jeopolitik gerilimler yoğunlaşmış durumda. Bu da büyük belirsizlik oluşturuyor. Hem siyasi hem ekonomik alanda riskleri yükseltiyor. Böyle bir ortamda Türkiye Cumhuriyeti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, bir taraftan bu gerilimlerin dışında kendisini tutuyor, istikrarını muhafaza ediyor, güvenli liman olma vasfını güçlendiriyor" diye konuştu. Cevdet Yılmaz, özellikle Gazze'de yaşanan insanlık dışı hadiselerden sonra bölgedeki çatışmaların, en son İran'a yönelik savaşın, diplomasinin önemini bir kat daha artırdığını vurguladı. Savaşın maliyetleri ve ortaya koyduğu yıkım düşünüldüğünde diplomasi için harcanan enerjiye, zamana değdiğini belirten Yılmaz, "Türkiye olarak Pakistan'la, Mısır'la, Suudi Arabistan'la birlikte biliyorsunuz son dönem çok yoğun diplomasi sergiledik. Bundan sonra da barış ve istikrar için çalışmaya, katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.