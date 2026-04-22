Baykal’a kaset kumpasının baş aktörü FETÖ’cü yakalandı

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'a yönelik 'kaset kumpası' dahil birçok davanın sanığı olan eski emniyet müdürü Hayati Başdağ, İstanbul'da saklandığı evde yakalandı. FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve 2014'te tutuklanan Başdağ'ın, 6 yıl önce tahliye edildiği öğrenildi. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek' suçlarından aranan Başdağ'ın, FETÖ'nün Polis Akademisindeki sözde yapılanması içerisinde organizasyonlara katıldığı, örgütün elebaşı tarafından verilen rütbe organizasyonunda 'Fetullah Gülen'den rütbe alan şahıs' olduğu şeklinde hakkında itirafçı beyanları olduğu ortaya çıktı. Hayati Başdağ sevk edildiği mahkemece tutuklandı.