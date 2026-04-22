'Evlatlarımız dijital kuşatma altında'

Şanlıurfa'da ve akabinde Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırıların yüzeysel ve tek boyutlu değerlendirmelerle geçiştirilemeyeceğini belirten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Eğitim, doğrudan doğruya millî beka meselesi. Türk gençliği test ile tost arasına sıkışmış, beş şık arasına hayallerini sığdırmak zorunda kalmış, sınavdan sınava koşup puan biriktiren, sertifika kovalarken hayatı kaçıran gençlik olmamalı" diye konuştu.

"KÖTÜLÜK ÇOĞALIYOR"

Meselenin yalnızca asayiş dosyası olarak ele alınamayacağını vurgulayan Bahçeli, "Evlatlarımız, geleceğimiz dijital kuşatma altında. Parlak ekranların sunduğu evrenin büyüsüne kapılan yavrularımız dikkat eksikliği ve uyku problemleri arasında yitip gidiyor. Dijital mecralar, sohbet odaları, sohbet grupları, uygulama ve kanalları masum haberleşme alanı olmaktan çıktı. Karşımızdaki tehlike sadece ekran bağımlılığı değil, aynı zamanda kötülüğü çoğaltan, şiddeti özendiren, suçu meşrulaştıran, acıyı istismar eden, çocuklarımızın tertemiz vicdanını hedef alan dijital bozgunculuk iklimi" şeklinde konuştu.

"SİYASİ CAMBAZLIKLAR"

Ana muhalefetin ara seçim ısrarlarına yanıt veren Bahçeli, "Ara veya erken seçim teraneleriyle suları bulandırmak, milletimizin iradesine gölge düşürmeye çalışmak, sandık hesaplarıyla gündemi karıştırmak küçük ihtirasların aklı felce uğratmasından başka bir şey değil. Son günlerde hiç durmadan yinelenen vakitsiz seçim çağrısı basiretsiz muhalefetin ayak oyunları. Seçim, siyasi cambazlıklarla, yapay kriz çığırtkanlıklarıyla öne sürülecek bir oyuncak değil. Seçim diye tutturanlar, milletin derdiyle değil, kendi telaşlarıyla konuşuyor. Yersiz ve vakitsiz özgüven patlamaları yaşayıp ölçüyü kaçıranların Türkiye'nin gündemini tayin etmeye kalkması boş bir gayret. Sandığın ne zaman konuşacağı belli, onun hükmü vakti geldiğinde tecelli edecek" ifadelerini kullandı.