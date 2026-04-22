Faili meçhul dosyalara özel birimler kuruldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 11 tutuklu bulunduğunu, Vali ile ilgili sürecin devam ettiğini ifade eden Bakan Gürlek, "Soruşturma devam ediyor. Başsavcımız takip ediyor" ifadelerinde bulundu.

TECRÜBELİ İSİMLER OLACAK

Gülistan Doku'nun cansız bedenine ulaşılıp ulaşılmadığı sorusuna ilişkin Bakan Gürlek, "İşte önemli olan bu mezarın yerini bulmak. Cesedin yerini tespit etmek. Çalışma yürütüyor arkadaşlar" şeklinde konuştu. Adalet Bakanlığı'nda özel bir birim kurduklarını ifade eden Gürlek şu ifadelere yer verdi: "Biz bir birim kurduk. İşte faili meçhuller, daha önce takipsizlik falan verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor. İncelenip eksik ve aksak noktalar var mı diye bakılacak. Özellikle toplumda da böyle hassasiyet oluşturan, infial oluşturanlar. Tabii herkesin davası kendi için önemli ama toplumda hassasiyet oluşturan davalara ilişkin bir birim kurduk, oraya çektik bunları. Şimdi bir de tecrübeli gözlerin bakması farklı olur. Gülistan'dan sonra tabii bir beklenti var ama her dosya illa öyle olacak diye bir şey yok yani. Ama kararlılıkla ve titizlikle üstüne gidilecek."