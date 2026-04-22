Milli uçak gemisi 2027’de mavi sularla buluşacak

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türk Deniz Kuvvetlerinin gücüne güç katacak bir gelişmeyi duyurdu. Tatlıoğlu, "Çok güçlü bir filomuz var. Şu anda milli uçak gemimizi yapıyoruz. Milli uçak gemimizin inşa süreci de çok iyi gidiyor. İnşallah planladığımız gibi giderse önümüzdeki sene denize indirip faaliyetlerine devam etmeyi planlıyoruz. Milli denizaltımızın da inşa faaliyetleri çok iyi gidiyor ve sadece platform olarak değil, aynı zamanda o platformlarda kullanacağımız milli güdümlü mermimizi yaptık" dedi.