Özel ile İmamoğlu arasında 'yeni parti' anlaşmazlığı

Bir yandan yolsuzluk davaları diğer yandan ahlak dışı ilişki skandalları ile boğuşan CHP'de mutlak butlan krizi de bitmiyor. Muhalif kanada mensup partililer, en geç 2 hafta içerisinde istinaftan mutlak butlan kararı çıkmasını beklediklerini vurgulayarak yolsuzluk şüphelilerine karşı eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu etrafında tüm partililerin kenetleneceğini savunuyor.
YOL HARİTASI ÇİZİLEMEDİ
Bir diğer teze göre 100'e yakın CHP'li vekil, Kılıçdaroğlu'nun bir kez daha göreve gelmesi halinde kendisi ile yeniden yol yürümeye sıcak bakıyor. Sık sık dile getirilen mutlak butlan senaryoları, genel merkez kanadında da tedirginlik yaratmaya devam ediyor.
Kulislere yansıyan son iddiaya göre Ekrem İmamoğlu ve destekçileri, istinaftan mutlak butlan kararı çıkması halinde yeni partiye geçiş konusunda net bir tavır sergiliyor. Buna karşın Özel'in CHP'de kalarak iç mücadeleyi sürdürmek istediği, yeni partiye geçiş fikrine şu aşamada mesafeli yaklaştığı belirtildi. Özel'in "Yalnızca CHP kapatılırsa bu seçenek düşünülebilir" felsefesini benimsediği de iddia ediliyor. Bu konuda iki kanat arasında hâlâ net bir yol haritasının çizilemediği aktarıldı.
YOĞUN TELEFON TRAFİĞİ
Buna ek olarak genel merkez kanadının bu süreçte Parti Meclisi (PM) üyeleri ve delegelerle telefon trafiğini de artırdığı, olası bir mutlak butlan kararı öncesinde kendilerine desteği pekiştirebilmek için yoğun mesai harcadığı bildirildi. Mahkemeden bu yönde bir karar çıkması halinde parti yönetiminin ilk etapta genel merkezi teslim etmemek için bir kez daha güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelmeye de hazır olduğu belirtiliyor. Daha önceki duruşma günlerinde de genel merkeze parti üyelerini doldurarak direniş senaryolarını hazır bekleten parti yönetiminin, ilk etapta yine 'direniş' görüntüsü vererek kamuoyunda yeni bir 'mağduriyet' algısı yaratmaya çalışacağı öne sürülüyor.