Rüşvetten tutuklu yargılanan CHP’liler hakim karşısında

Bodrum'da "rüşvet" iddiasıyla haklarında dava açılan CHP Belediye Meclis Üyesi Niyazi Atare ve İl Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Çırakoğlu'nun yargılanmasına başlandı.

Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Atare ve Çırakoğlu ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada sanıklar ile müşteki ve tanıklar dinlendi. Taraflar, suçlamalara ilişkin beyanlarını yineledi. Mahkeme tarafından söz verilen sanıklar Atare ve Çırakoğlu, üzerlerine atılı rüşvet suçlamalarını kabul etmedi. Mahkeme heyeti mevcut delil durumu ve tutuklulukta geçen süreyi dikkate alarak iki sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, 11 Mayıs'a ertelendi.