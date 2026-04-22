Uşak yolsuzluğunda gözaltına alınanlar İstanbul’a götürüldü

Uşak Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında başlatılan ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban ve Uşakspor Kulüp Başkanı Özhan Özgöbek'in de aralarında olduğu 29 kişi İstanbul'a götürüldü.

İlk olarak hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine aktarıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, soruşturmada firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Soruşturma dosyasında yer alan iddialar arasında, CHP'li belediyedeki üst kademedeki yöneticiler şehir dışından gelen parti mensupları ve ağır misafirler Uşak'ta faaliyet gösteren eğlence merkezlerine götürerek, yaptıkları yüksek tutarlı harcamaların faturalarını "temsil" ve "misafir ağırlama gideri" olarak gösterip, Uşak Belediyesi'ne kestirdikleri iddia edildi. Devam eden soruşturma kapsamında kamu kaynaklarının amacı dışında kullanıldığına ilişkin somut delillere ulaşıldığı vurgulanıyor.