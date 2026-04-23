Boşanma davalarını kısaltan düzenleme

Bakan Gürlek yaptığı açıklamada, "Bunlarla ilgili özellikle üzerinde çalıştığımız bir paket var, 12'nci Paket. Burada boşanma konusunda çok önemli bazı değişiklikler yapacağız. Yani hakimlerimize, özellikle aile hakimlerimize takdir yetkisi tanıyacağız. Eğer hakim taraflar arasında bu saatten sonra evlilik birliğinin artık devam etmeyeceğine kanaat getirilirse, otomatik olarak boşanma kararı verecek ama velayet, nafaka, vesayet bunlarla ilgili davaları tefrik edecek. Diyelim ki boşanmak isteyen çift mahkemeye geliyor. Evlilik birliğinin bittiğine hakim kanaat getiriyor. Diyecek ki 'tamam siz boşanıyorsunuz' ama aralarındaki diğer ferilerini; yani maddi manevi tazminat, nafaka, velayet onları ayıracak, onlar devam edecek" dedi.