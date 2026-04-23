Doğum izni dolan annelere müjde

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, Meclis gündemindeki "Sosyal Hizmetler Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kapsamında analık iznine yönelik yeni düzenlemeyle annelere ilave hak getirileceğini belirtti. Şebnem Bursalı Aksoy, "Düzenlemenin Geçici Maddesi'nde önemli bir değişiklik yaparak, muhalefetin direnci nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın bu sıkıntılarını gidereceğiz. Şöyle ki; analık izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren yirmi dört haftalık süreyi 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla tamamlanmamış olan anneler, talepleri hâlinde sekiz hafta ilave analık izni kullanabilecek. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.