Hürmüz Boğazı’nda 3 gemiye ateş açıldı

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda 3 gemiyi vurduğu ve biri İsrail ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 2 gemiye el koyduğu açıklandı. İran'ın Liberya bayraklı konteyner gemisi, Yunanistan tarafından işletilen Epaminondas adlı gemi ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli şirket tarafından işletilen Euphoria adlı gemiye ateş açtığı öne sürüldü. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada ise 2 gemiye el konduğu kaydedildi. Açıklamada, "MSC-Francesca (siyonist rejimle bağlantılı) ve 'Epaminondas' adlı iki farklı gemi, gerekli izinler olmadan ve deniz güvenliği sistemlerini manipüle ederek deniz trafiğinin güvenliğini tehlikeye attıkları için Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından durdurulmuş ve İran kıyılarına yönlendirilmiştir" denildi.