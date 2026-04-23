Kemalpaşa Belediyesi’nde rüşvetten yargılanan isimler hala görevde

İzmir Kemalpaşa Belediye Meclisi AK Parti ve MHP Grubu, rüşvet soruşturması kapsamında yargılanan ve aralarında belediye başkan yardımcısının da bulunduğu kişilerin hâlâ görevde tutulmasına ilişkin dikkat çeken bir soru önergesi verdi. Cumhur İttifakı Grubunun verdiği soru önergesinde şu ifadelere yer verdi: "Kemalpaşa Belediyesi'nde görevli bazı kişiler hakkında rüşvet iddiaları nedeniyle soruşturma başlatıldığı ve 4 kişinin Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı hususu kamuoyuna yansımıştır. Buna rağmen ilgili şahısların görevden uzaklaştırılmadığı görülmektedir." AK Parti Grup Başkan Vekili Recep Tayyip Taslak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Bekel'in belediyenin mali işlerinden sorumlu görevinin devam etmesi kabul edilemez bir durumdur. Zimmet suçlamasıyla ağır cezada yargılanan bir kişinin, belediyenin ekonomik yönetiminde söz sahibi olmaya devam etmesi kamu vicdanını derinden yaralamaktadır" dedi.