Külliye’de kritik NATO zirvesi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da kritik temaslarda bulundu. Önceki gün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya gelerek diplomasi trafiğini başlatan Rutte, dün ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Görüşmelerde Türkiye-NATO ilişkileri, bölgesel güvenlik gelişmeler aynı zamanda İran-ABD/İsrail savaşı, Rusya-Ukrayna savaşı ve Türkiye'de kurulması planlanan NATO misyonları ile ilgili konular masada yer aldı.

STRATEJİK ADIMLAR MASADA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Küresel ve bölgesel güvenlik krizlerinin tırmandığı bir dönemde gerçekleşen bu kritik zirvede; Orta Doğu'daki son durum ve ittifakın geleceğine dair stratejik adımlar en ince ayrıntısına kadar ele alındı. NATO açısından oldukça önemli bir süreç içinde olduğumuz bu dönemde gerçekleşen görüşmede, özellikle Ukrayna-Rusya savaşıyla başlayan güvenlik krizleri ve Orta Doğu'daki savaş nedeniyle tartışmaya açılan NATO'nun güvenlik mimarisi bir kez daha masaya yatırılan konular arasında yer aldı.

ÇOK ULUSLU NATO KARARGAHI

Hem NATO içerisindeki birlik ve beraberliğin sürmesi hem de ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'daki eşitsizliğe vurgu yapması, ittifak içinde bazı çatlaklar mı var sorularını beraberinde getirmişti. Türkiye'nin, NATO'nun güney sınırları noktasında oldukça önemli bir konumda olduğu ve bu ateş çemberi içerisinde NATO'nun geleceği hususunda büyük bir öneme sahip olduğu biliniyor. Bu açıdan da Başkan Erdoğan'ın Rutte'yi kabul etmesi büyük önem taşıyor. Ayrıca, NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip olan Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinin ittifaka katacağı katkılar da sıkça konuşulan konular arasında. Bir başka önemli başlık ise, Türkiye'de NATO adına çok uluslu bir kolordu karargahının kurulacak olması. Bu konudaki yol haritası da görüşmelerin başlıklarından biri oldu.

SAVUNMA SANAYİSİNE ÖVGÜ

Görüşmede bölgesel savaşlar da geniş yer bulurken, İsrail, ABD ve İran arasındaki gerilim, Hürmüz Boğazı'nın durumu ve savaşın farklı noktalara yayılma riski de değerlendirildi. Öte yandan Türkiye, Temmuz ayında NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Başkent Ankara'da verilecek mesajlar ve izlenecek yol haritası noktasında bu görüşme oldukça kritik bir öneme sahipti. Rutte, Türkiye ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. ASELSAN'ı da ziyaret eden Mark Rutte, savunma sanayisinde üretimin önemine işaret ederek "Çünkü daha iyisini ve daha fazlasını yapmalıyız. Bu konuda Türkiye'nin yaptıklarından çok şey öğrenebiliriz. Buna ihtiyaç var çünkü tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz" dedi.