Öğrenciler yaşanan sorunları ‘Okul Meclisi’ projesiyle çözdü

İzmir Buca'da bulunan Mehmet Emin Yurdakul Ortaokulu'nda hayata geçirilen "Okul Meclisi" projesi, öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlarken saygı, paylaşım ve güveni geliştirerek okulda huzurlu bir ortam sağladı. Her sınıftan 2 temsilcinin yer aldığı 40 üyeli meclis, toplantılarda aldığı kararları, çözüm önerileriyle okul idaresine sundu. Bu sayede öğrencilerin birbirini daha iyi tanıması, aralarında güven ve paylaşım ilişkisi kurmasıyla okulda güvenli ve paylaşımcı bir ortam oluştu. Öğrencilerin demokratik süreçlere katkı sağlayabilmeliri, okul yönetimini de memnun etti.