Okullarda yeni güvenlik tedbirleri devreye alınıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul ve Kahramanmaraş'taki okullara yönelik saldırılarda hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik ve Ayla Kara için oluşturulan temsili kabirler başta olmak üzere "Şehit Öğretmenler Abidesi"ni ziyaret etti. Kabirlere öğrencilerle birlikte karanfiller bırakan Tekin, okullardaki saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Tekin, okullara yönelik saldırıların ilk duyulduğu andan itibaren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan sürecin içinde bulunduğunu ve koordine ettiğini söyledi. Tekin, Erdoğan'ın bu saldırıların arkasında hangi yapılar ve etkenler varsa bunun bir an önce ortaya çıkartılması konusunda talimat verdiğini vurguladı. İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının süreci ayrıntılı biçimde incelediğini söyleyen Tekin, "Arkasında hangi güç, hangi kişiler varsa en kısa süre içinde derdest edilip cezasını çekmesi gerektiğini sayın Cumhurbaşkanımız talimatlandırdı. Şu anda iki Bakanlık ve biz de Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı olarak sürecin içindeyiz" diye konuştu. Tekin, "Çocuklarımız ve ailelerimizde ortaya çıkan tedirginliği giderecek, İçişleri Bakanlığımız ile okullarda kısa vadeli güvenlik tedbirleri alacak bir dizi etkinlik başlattık. Şu anda İçişleri Bakanlığımız bünyesindeki güvenlik kuvvetleri, bütün okullarımızda çocuklarımızın güvenli bir biçimde eğitimlerine devam etmesi için çalışmalarını devam ettiriyorlar. Dolayısıyla, şunun altını çizmemiz lazım: Velilerimiz rahatlıkla çocuklarının okullarımızda eğitim öğretime devam etmelerini sağlayabilirler" açıklamasında bulundu. Tekin, okullarda alınan ve alınacak tedbirleri yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını sözlerine ekledi.