İçişleri Bakanlığı okul genelgesini illere gönderdi

İçişleri Bakanlığı'nca 81 ile gönderilen okul ve çevresi güvenlik tedbirlerine ilişkin genelgede, okullarda okul içini ve çevresini görecek şekilde kamera sistemleri kurulacağı, mevcut güvenlik kamera sistemlerinin faal halde bulundurulmasının sağlanacağı bildirildi.

GÜVENLİK KAMERASI

Genelgede, "Okul yönetimi, kolluk kuvvetleri, yerel idareler, sağlık ve sosyal hizmet birimleri arasında sürekli ve hızlı bilgi paylaşımına dayalı koordinasyon sağlanacaktır. Öğrencilerin yalnızca fiziksel değil psikolojik güvenliğinin de korunması, akran zorbalığı, dışlanma, şiddet eğilimi ve travmatik durumlara karşı rehberlik ve psikolojik destek sistemlerinin aktifliği de güvenli okul yaklaşımı içinde olacaktır" ifadeleri kullanıldı. Genelgede şu bilgiler de yer alıyor: "Okul çevrelerinde bulunan park ve rekreasyon alanlarına yönelik devriye faaliyetleri artırılacak, özellikle uyuşturucu madde kullanımı ve farklı suç türleri açısından riskli olanlara kolluk birimlerinin koordinasyonunda ve yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde güvenlik kamera ve aydınlatma sistemlerinin kurulması sağlanacaktır. Devriye ve denetimler sıklaştırılacak. Dijital esenlik çalışmaları yaygınlaştırılacak İl/İlçe Yürütme Kurulları her ayın ilk haftası düzenli toplanacak."