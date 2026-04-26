MEB’den izinsiz kurumlara karşı “karekod” kalkanı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), velilere çocuklarını kayıt yaptırmak istedikleri özel öğretim kurumlarının Bakanlık onaylı olup olmadığını bina girişlerindeki karekod uygulaması üzerinden teyit etmeleri uyarısında bulundu. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Mevzuata Aykırı Hareket Eden Özel Öğretim Kurumları ve İzinsiz Faaliyet" konulu yazı valiliklere gönderildi. Yazıda, Anayasanın ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca ülkede eğitim ve öğretim faaliyetlerinin, devletin gözetim ve denetimi altında yürütülmesi gerektiği, resmi, özel ya da gönüllü her türlü kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetlerinin Bakanlığın denetimine tabii olduğu belirtildi. Böylece bina girişinde karekod bulunmayan özel öğretim kurumlarına işlem yapılacak.