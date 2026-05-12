Astronot Atasever öğrencilerle buluştu

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Pamukkale Üniversitesi'nce (PAÜ) düzenlenen program kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Buradaki programda Atasever, öğrencilere uzay yolculuğu sürecinin öncesi ve sonrasındaki elde ettiği deneyimler hakkında bilgi verdi. ABD, Almanya ve Japonya'da katıldığı eğitim programlarına ilişkin bilgileri de aktaran Atasever, uzay, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerden bahsetti. Atasever, sunumunun ardından, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Program, PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkçüer'in Atasever'e plaket takdimiyle sona erdi.