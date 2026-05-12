‘Dünyanın üretilen bilgeliğe ihtiyacı var’

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak İstanbul'daki Dünya Dekolonizasyon Forumu'nda yaptığı konuşmada sömürgeciliğin yalnızca toprak işgaliyle sınırlı olmadığını, bilimden dijital dünyaya kadar uzanan bir tahakküm sistemi haline geldiğini söyledi. Burada önemli konulara değinen Albayrak, "Dünyanın artık sadece Londra, Paris veya New York'tan üretilen bilgiye değil; İstanbul, Jakarta, Rabat ve Gazze'de üretilen bilgeliğe ihtiyacı var" dedi. Albayrak konuşmasını Anadolu'nun bilge şairi Yunus Emre'nin, "Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz" diyerek, tüm insanlığı daha adil bir dünya için dayanışmaya davet etti.

'SÖMÜRGECİLİĞİN KILIFI'

Esra Albayrak, modern bilimin kurucu dönemlerinde sömürgeci mantığın nasıl kök saldığını anlatırken, "Linnaeus'un 18. yüzyılda canlıları sınıflandırırken insanı da hiyerarşik kategorilere ayırması, sömürgeciliğin bilimsel kılıfı olmuştur. Toprak işgal edilebilir, dil baskılanabilir ama zihin teslim olmadıkça dekolonizasyon her zaman mümkündür. Bir halkın hafızası silindiğinde, kendi yarasını tanıma ve iyileştirme imkanını da elinden alırsınız" şeklinde konuştu. İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın Gazzeliler için kullandığı 'insansı hayvanlar' nitelemesini eleştiren Albayrak, "Bu sözler, sömürgeci aklın meşruiyet ruhsatlarını yüzyıllardır nasıl tazelediğinin en güncel ve acı örneğidir" ifadelerini kullandı.