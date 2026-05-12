İran, ABD’nin teklifini reddetti

İran basını, Tahran yönetiminin ABD'nin son teklifini kabul etmediğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın yanıtını 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi. konuyla ilgili yayınlanan haberde, Tahran yönetiminin ABD'den İran'a savaş tazminatı ödemesini, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğini tamamen kabul etmesini, yaptırımları kaldırmasını ve el konulan İran varlıklarını iade etmesini talep ettiği aktarıldı. Bunun ardından Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tahran yönetiminin yanıtını 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi.