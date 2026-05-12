Kraliçe Mathilde Vahdettin Köşkü’nde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Belçika Kraliçesi Mathilde'i kabul etti. İletişim Başkanlığı'ndan görüşme sonrası yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Görüşmede, Türkiye ile Belçika ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Belçika'nın ticari ilişkilerden savunma sanayiine, enerjiden tarıma kadar birçok alanda iş birliği potansiyeli bulunduğunu, ilişkileri geliştirmek için adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'yla önemli iş birliği alanlarından birini de yeşil enerji dönüşümünün teşkil ettiğini ifade ederek, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün Avrupa'da ön sıralarda yer aldığını kaydetti."