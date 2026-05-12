“Özgür Özel burnumdan getirdi!”

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik çok sert iddialarda bulundu.

Sessizliğini bozan Burcu Köksal "AK Parti'ye katılıyorum, içim çok rahat" dedi. "CHP'de siyaset yapma imkanı kalmadı. Özgür Özel kurultayda Kılıçdaroğlu'na oy verdiğimi unutmadı. Burnumdan getirdi" diyen Köksal, "Kocandan boşan' mesajı, Özel'in yazdığı mesajların en hafifiydi. Kim tehdit etmiş beni, söylesinler. Tehdit edildim evet ama beni Özgür Özel tehdit etti. '5-6 ay sonra iktidara geleceğim ve seni affetmem için bana yalvaracaksın' dedi" ifadelerini kullandı. Köksal, "Benim kocam hayvancılık yaparak geçimini sağlayan bir insan. Hırsızlık, yolsuzluk yapmadı. Otel odalarında kadınlarla basılmadı. Niye boşayacakmışım?" dedi. Burcu Köksal'ın bugün AK Parti'ye katılması beklenirken, beraberinde CHP'li 6 meclis üyesinin de istifa edeceği öğrenildi. Bu isimlerin parti değiştirmesi durumunda CHP'nin üye sayısının 17'ye düşmesi, AK Parti'nin ise 18'e yükselmesi bekleniyor.