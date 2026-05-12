Başkan Erdoğan, Danıştay binasında gerçekleştirilen "Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü ve İdari Yargı Günü" töreninde, Türk hukuk tarihine kök salan 1,5 asırlık bir kurum olan Danıştay'ın kuruluş yıl dönümünü ve tüm yargı camiasının İdari Yargı Günü'nü tebrik etti. Erdoğan, "Devletin üç temel sütunundan biri olan yargı organı içindeki idari yargı yolu, kamunun tasarrufları karşısında vatandaşın hakkını arayacağı güvenli bir limandır. Hukukumuzun özü: İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" dedi.

'AYRIMCILIĞI SONLANDIRDIK'

Erdoğan, "Toplumun bir kesiminin kendisini öz yurdunda garip hissettiği dönemlerden; siyasetin ve kamu idaresinin vatandaşla göz hizasında iletişim kurduğu bir olgunluk seviyesine hamdolsun ulaştık. Her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik. Cumhur ile Cumhuriyet arasına çekilen dikenli tel örgüleri söküp attık. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile milletin iradesinin aracısız bir şekilde devlet idaresinde belirleyici olmasını temin ettik. İyi yönetim ideali, bilhassa son 23 yılda hayata geçirilen yasal ve yapısal reformlarla güç ve mevzi kazanmıştır. Sivil anayasayla üstün hukuka kavuşacağız. Türkiye'nin iyi bir anayasaya özlemi dinmedi " ifadelerini kullandı.

'YARGININ VESAYET YETKİSİ YOK'

""Türkiye kalkınacaksa, büyüyecekse, muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkacaksa bu ancak topyekün bir mücadele ile gerçekleşebilir" diyen Erdoğan şöyle devam etti: "Yakın dönem siyasi tarihimizde Danıştay'ın da hedef alındığı çeşitli provokasyonlara maruz kaldık. 17-25 Aralık'ta olduğu gibi yargı içine sızmış bir örgütün meşru hükümeti devirmeyi amaçlayan hain bir darbe girişimi yaşadık. Yargı yetkisi kullanılırken yorumda sınırların zorlandığı, hukuki mütalaa ile siyasi mülahaza arasındaki çizginin bulanık hale geldiği hadiselere tanık olduk. Bunların hepsi ve daha fazlası halen hafızalarımızdadır. Şu bir gerçektir ki yargı yetkisinin kullanımına hukuk dışı hiçbir müdahale hoş ve mazur karşılanamaz. Bununla beraber yargının da yasamaya veya yürütmeye vesayeten iş yapma, karar alma hakkı ve yetkisi yoktur."