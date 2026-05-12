Tutuklu yargılanan Niyazi Atare’ye 5 yıl hapis cezası

Muğla'da rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklanan Bodrum Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Niyazi Atare hakkında karar çıktı. Mahkeme, Atare'ye önce 6 yıl hapis cezası verdi, ardından indirime giderek cezayı 5 yıla düşürdü. Tutukluluğunun devamına karar verildi. Ekim ayında rüşvet aldığı iddiasıyla suçüstü yakalanarak tutuklanan Atare'nin yargılandığı davada mahkeme heyeti hükmünü verdi. Dosyada istinaf yolunun açık olduğu öğrenildi. Soruşturma, ilçede müteahhitlik yapan bir vatandaşın, Mumcular'daki şantiyesine yol açılması karşılığında kendisinden rüşvet istendiği iddiasıyla yaptığı suç duyurusunun ardından başlamıştı.