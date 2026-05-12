‘Vaat var ama ortada biten proje yok’

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Nail Kocabaş, Balçova'da, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Metro İstasyonu ile hastane arasında yapımı süren yaya tüneli projesini yerinde inceledi. Kocabaş, "İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu projeyi 2024 Ağustos ayında büyük bir duyuruyla kamuoyuna açıkladı. 'Çalışmalar önümüzdeki günlerde başlayacak ve 6 ay içinde tamamlanacak' denildi. Vaat var, reklam var ama ortada icraat yok. Bu proje, neredeyse 2 yıl dolmak üzere olmasına rağmen hâlâ bitirilememiştir" ifadelerini kullandı.