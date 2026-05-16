‘Bizim duruşumuz her zaman nettir’

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İzmir'de "Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi Açılışı ve Yeni Araç Filosu Tanıtımı" programındaki konuşmasında kendisine yönelik ifadelerine ilişkin açıklama paylaştı. İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik, "Senin hezeyanların ve iftiraların yüzünden biz İzmir için çalışmaktan geri durmayız. Duruşumuz nettir: İzmir için taş üstüne taş koyan herkesin emrindeyiz. Bize iftira atmadan önce dönüp orada oturan protokole, o büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarına destek görüp görmediklerini sor. Sana gerçeği söylemiyorlarsa aranızdaki iletişim dağınıklığını biz toparlayacak değiliz" dedi.