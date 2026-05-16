‘Değerlerin başında aileler geliyor’

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nü tebrik etti. Göktaş sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük Türkiye ailemizin 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü kutlu olsun. Yapılan araştırmalar da açıkça gösteriyor ki, toplumumuzu en çok mutlu eden değerlerin başında her şeyden öte, yine ailemiz geliyor. Biz de mayıs ayının son haftasını milli aile haftası ilan ederek bu kutsal yapıyı korumak ve güçlendirmek için tarihi bir seferberlik başlatıyoruz. Çünkü güçlü aile, güçlü toplumun; güçlü toplum ise güçlü Türkiye'nin temelidir" dedi.