Denizli Merkezefendi Belediyesi’nde 13 gözaltı

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" operasyonunda aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan'ın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan ile birlikte Karan'ın şoförü, sekreteri, 3 Belediye personeli ve 7 esnaf olmak üzere toplam 13 kişinin Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, belediyede ihale işlemlerinde rüşvet aldıkları iddia edilen şüphelilerle ilgili gözaltı kararı verildi. İddiaya göre soruşturmanın, belediyeye bağlı olarak yürütülen "Pet Kafe ve Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisi" ile "Halk Süt" projelerine ilişkin olduğu öne sürüldü.