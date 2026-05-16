Hantavirüs görülen gemideki 6 yolcu karantinaya alınacak

Avustralya hükümeti, hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandıralı "MV Hondius" gemisindeki 5 vatandaşı ile bir Yeni Zelandalı yolcunun 3 hafta boyunca karantinaya alınacağını bildirdi. Avustralya Sağlık Bakanı Mark Butler, yolcuların karantina merkezinde daha kapsamlı sağlık taramalarına tabi tutulacaklarını ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Arjantin'den yola çıkan ve 10 Mayıs'ta Kanarya Adaları'nın Tenerife kentinde yolcuları tahliye edilen Hollanda bandıralı "MV Hondius" yolcu gemisinde tespit edilen ve hızla dünya gündemine oturan hantavirüs vakalarında artış yaşanabileceğini ancak bir salgın riski görülmediğini bildirmişti.