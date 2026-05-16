“Hasan Tahsin’in yaktığı ateş hiç sönmeyecek”

İzmir'in işgali sırasında, 15 Mayıs 1919'da istilacı güçlere karşı 'İlk Kurşun'u atarak Milli Mücadele'nin kıvılcımını yakan, gazetecilik mesleğinin ölümsüz simgesi Şehit Gazeteci Hasan Tahsin'in ölümünün 107'nci yıl dönümünde Konak-Atatürk Meydanı İlk Kurşun Anıtı önünde anma töreni düzenlendi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Cemiyet üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene çok sayıda davetli katıldı.

'İLK KURŞUNLAR ONURUMUZ'

Dilek Gappi, Hasan Tahsin'in "Gelecekleri varsa görecekleri de var" sözleriyle bağımsızlık kıvılcımını yaktığını ifade etti. Hasan Tahsin'in yalnızca bir gazeteci değil, halkı aylarca yazılarıyla uyandırmaya çalışan bir direniş sembolü olduğunu dile getiren Başkan Gappi, "Tüm 'ilk kurşunlar' onurumuzdur, hepimizindir. Gazeteci toplumun yaşadığı sorunlara sırtını dönmeyendir. Gerektiğinde özgürlük için canını verir ama kalemini satmaz" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır ise Hasan Tahsin'in işgale boyun eğmeyen, yazılarıyla halkı bilinçlendiren, haksızlıklara karşı sözünü esirgemeyen, emekten, eşitlikten, kadın haklarından yana olan gerçek bir aydın olduğunu vurguladı.