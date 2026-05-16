Muğla’da 2026 Gençlik Yılı ilan edildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonu ve 2026 Aile Yılı yaklaşımı doğrultusunda, Muğla'da dikkat çeken bir gençlik hamlesi başlatıldı. Muğla Valisi İdris Akbıyık himayelerinde 2026 yılı resmen "Muğla Gençlik Yılı" ilan edildi. Muğla Gençlik Yılı kapsamında yürütülecek çalışmaların; gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış bireyler olarak yetişmesini hedeflediği belirtildi. Programın "Katılım ve Söz Hakkı", "Kültür ve Değerler", "Sağlık ve Hareket" ve "Gelecek ve Teknoloji" olmak üzere dört ana başlık üzerine inşa edildiği açıklandı. Bu başlıklar altında gençlerin hem sosyal hayatta hem de karar alma süreçlerinde daha aktif rol üstlenmeleri amaçlanıyor. Yıl boyunca yürütülen çalışmaların kamuoyuna aktarılması amacıyla "2026 Muğla Gençlik Yılı Bülteni" hazırlandı. Bülten aracılığıyla faaliyetlerin düzenli olarak paylaşılacağı belirtilirken, çalışmaların Valilik ve Gençlik Yılı sosyal medya hesapları üzerinden de kamuoyuna duyurulacağı ifade edildi. Gençlik çalışmalarının daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla Aydem Enerji'nin elektrik dağıtım şirketi Adm Elektrik ile iş birliği protokolü imzalandı.