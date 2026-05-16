Özkan Yalım bir kez daha ifade verecek

Uşak Belediyesi'nin eski başkanı Özkan Yalım'ın, Özgür Özel'e ödediği para miktarıyla ilgili yeni bilgiler vermek üzere etkin pişmanlık kapsamında yeni bir ifade vermek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile temasa geçtiği öğrenildi.
Yalım, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanarak Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. Uşak Belediyesi'ne yapılan operasyonun detayları ortaya çıktıkça gözler, CHP Genel Merkezi'ne çevrilmeye başlandı.
Yalım, verdiği iki ifade de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yükü miktarda paralar verdiğini söyledi. Yalım, geçen günlerde ek ifade talebinde bulunmuş ve Çağlayan Adliyesi'nde yaklaşık 5 saat boyunca birtakım iddialar ileri sürmüştü. Bunların çoğu, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği 2023 Kurultayı'yla ilgiliydi.
Yalım, birçok ilde delegelerle görüşerek Özel lehine destek çalışması yürüttüğünü, yaklaşık 600-700 delegeyle telefonla görüştüğünü, özellikle Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki delegeler üzerinde yoğunlaştığını iddia etti.