Türk dünyasına dijital vizyonda birlik çağrısı

Başkan Erdoğan Türkistan'da düzenlenen TDT Gayriresmi Zirvesi'ne katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bu kadim şehir; Orhun Abidelerinden Divânu Lügati't- Türk'e, Kutadgu Bilig'den Dede Korkut'a uzanan ortak hafızamızın adeta canlı abidesidir. Anadolu erenlerinin feyz aldığı Türkistan, geçmiş ile gelecek arasında kurduğumuz sarsılmaz köprünün en güçlü halkalarından biridir" ifadelerini kullandı.

'ARAMIZDAKİ BAĞ GÜÇLENMELİ'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Gaspıralı'nın 'dilde, fikirde, işte birlik' şiarına 115 yıl sonra şimdi bizlerin 'dijital vizyonda birlik' ifadesini eklememizin zamanı gelmiştir. Bu vizyon; nitelikli insan kaynağı, güçlü dijital altyapılar ve veri temelli kamu idaresi anlayışı üzerine inşa edilmeli, aramızdaki dijital bağlantısallık kuvvetlendirilmelidir. Ülkelerimiz arasında ortak teknoloji projelerinin geliştirilmesi hiç şüphesiz bu vizyonu destekleyecektir. Dijital dönüşüm sürecinde geri kalmamızın bağımsızlığımızı da tehdit eden bir unsur olacağının farkındayız. Yapay zekanın bir tahakküm aracına dönüşmemesi için bu temayı doğru bir yaklaşımla fırsat zaviyesinden ele almalıyız. Diğer tüm alanlarda olduğu üzere dijital gelişmişlikte de uluslararası adaletin sağlanması mühimdir. Gelişmiş ülkeler ile en az gelişmiş ülkeler arasındaki dijital uçurumun kapatılması bu bakışımızın esasını teşkil etmelidir" dedi.

'İMKANLARI ÖNE ÇIKARIYORUZ'

Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: "Geçtiğimiz yıl Semerkant'ta düzenlenen UNESCO 43. Genel Konferansı'nda 15 Aralık tarihinin 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' olarak ilanı hepimizin ortak başarısıdır. Ortak Türk Alfabesi'nin; eğitimden kültüre, akademik iş birliğinden dijital dönüşüme geniş bir alanda kullanılması önemlidir. Ortak dilimizin zenginliğini dijital dünyada görünür kılacak Türk Dili Modeli ve benzeri yapay zeka temelli girişimlerin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. 'Türk Dünyası Sivil Toplum Destek Sistemi' tarzı modellerle bu alanda dijital iş birliğimizi güçlendirebiliriz. Kasım ayında ülkemizde düzenleyeceğimiz COP31 İklim Konferansı'nı yapay zeka ve dijital teknolojilerin sunduğu imkanları öne çıkaran bir yaklaşımla tasarlıyoruz. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı'nın 2027 Temmuz ayında yapılacak Genel Direktörlük seçimine adaylığımızı açıklamış bulunuyoruz. Yine bu yıl sona ermeden müteakip zirvemizde sizleri Ankara'da misafir etmekten bahtiyar olacağım. Bu vesileyle teşkilatımızın mevcut dönem başkanı can Azerbaycan'a aile meclisimizin bütünleşmesine yaptığı katkılar için teşekkür ediyorum." Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Erdoğan'ın konakladığı otelde gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.