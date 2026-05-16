’Yarınlara birlikte ulaşacağız’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ailenin inanç, gelenek ve tarihteki kutsal yerine vurgu yaparak, aile kurumunu güçlendirerek daha müreffeh yarınlara hep birlikte ulaşılacağını belirtti. Erdoğan yaptığı paylaşımda, "İnancımızda, geleneğimizde, tarihimizde kutsal bir yeri olan, toplumumuzun temelini oluşturan tüm ailelerimizin 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nü tebrik ediyorum. Ailelerimizi destekleyerek, aile kurumunu güçlendirerek inşallah daha müreffeh yarınlara hep birlikte ulaşacağız" ifadelerini kullandı.