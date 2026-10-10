Bakan Göktaş’tan Yeni Parti milletvekillerine suç duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon meselesi üzerinden şahsını ve ailesini hedef alarak yalan ve iftiraları ortaya atan Yeni Parti Milletvekilleri Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, "İddialarını ispatlayamıyorlarsa istifa etmeleri gerektiğini açıkça söyledim. İstifa etmediler. İftira atarken gösterdikleri cüreti, sorumluluk almak söz konusu olduğunda gösteremediler. Hiç kimse çamur siyaseti uğruna şahsımı ve ailemi hedef alıp sorumluluktan kaçabileceğini sanmasın. İftirayı atanlar da yayanlar da hukuk önünde hesap verecek. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

2 GAZETECİ TUTUKLANDI

Öte yandan, fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Murat Ağırel ve İsmail Saymaz ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.