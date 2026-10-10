İmamoğlu’nun firari para kasası ülkeye getirilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" soruşturmasında çok kritik bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında aranan 8 firari sanıktan biri olan ve Ekrem İmamoğlu'nun para kasası ve örgüt yöneticisi Murat Gülibrahimoğlu, 2 Ekim 2026 tarihinde Yunanistan'da yakalandı. 180 milyar liralık devasa bir vurgunla suçlanan Gülibrahimoğlu'nun Türkiye'ye iade edilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı resmi olarak harekete geçti. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarına yazı gönderdi. Yazıda, Gülibrahimoğlu hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" ve "Malvarlığı Değerlerinin Gayrimeşru Kaynağını Gizlemek" suçlarından yakalama kararı bulunduğu belirtildi.