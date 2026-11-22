Aydın'ın Efeler ilçesinde özellikle yoğun saatlerde uzun araç kuyruklarının oluştuğu Yeni Dörtyol Kavşağı, tamamlanan köprülü kavşak projesiyle birlikte sürücülere nefes aldırdı.

Önceden trafik ışıklarında uzun süre beklemek zorunda kalan ve zaman kaybeden sürücüler, yeni düzenlemeyle birlikte güzergâhı daha hızlı ve rahat kullanmaya başladı. Proje kapsamında 105 metre kapalı kesit uzunluğuna sahip Dörtyol Farklı Seviyeli Kavşağı inşa edilirken, 45 metre uzunluğundaki Tabakhane Köprüsü de yenilendi. Yaklaşık 950 metrelik güzergahı kapsayan çalışmayla araçların kavşakta beklemeden ilerleyebilmesi ve şehir içi trafik akışının hızlandırılması hedeflendi. Projeyle zamandan ve akaryakıttan yıllık toplam 340 milyon lira tasarruf sağlanması, karbon emisyonunun da yılda 613 ton azaltılması öngörülüyor. Kent içi ulaşımda önemli bir ihtiyaca cevap veren projenin, yalnızca Yeni Dörtyol çevresinde değil, İzmir- Denizli kara yolu güzergahındaki trafik akışına da katkı sağlaması bekleniyor.