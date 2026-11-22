Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde, "Terörsüz Türkiye" hedefi ve PKK'nın silah bırakma sürecini takip etmek amacıyla kurulması planlanan İzleme Komisyonu'na Yeni Parti'nin üye vermeme kararı, Yeni Parti ile DEM Parti arasındaki ipleri kopma noktasına getirdi. Süreç, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in 18 Kasım'da yaptığı açıklamada partisinin söz konusu komisyona üye vermeyeceğini duyurmasıyla başladı.

'BİR YERE VARAMAYIZ'

Bu kararın ardından DEM Parti cephesinden ardı ardına değerlendirme ve yeniden düşünme çağrıları geldi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın 19 Kasım'da kararın "toplumsal iradeyi zayıflatabileceği" yönündeki uyarısının ardından, bir çağrı da DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan geldi. Bakırhan, Özgür Özel ve Yeni Parti yönetimini kararlarını gözden geçirmeye davet etti. Barış ve demokrasi mücadelesinin birlikte yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Bakırhan, "Barış sürecinde yer almamakla demokrasi gelmez. Kürt'ün ısrarla barış dediği bir süreçte 'ben yokum' demekle bir yere varamayız. Milyonlarca insanın umudunu, beklentisini boşa çıkarırız" ifadelerini kullandı. Meclis Komisyonu'nun nihai raporuna birlikte imza attıklarını hatırlatan Bakırhan, raporun pratikte uygulanmamasına yönelik en sert eleştirileri kendilerinin yaptığını belirterek, "Yeni Parti'nin yapması gereken bu işin dışında değil, aksine içinde olan, yönlendiren, temel bir aktör rolü oynamaktır" değerlendirmesinde bulundu.

'HAKLIYI HAKSIZI AYIRIRLAR'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı genel merkezde ağırladığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise DEM Parti'den gelen eleştirilere ve komisyon tartışmalarına yanıt verdi. Çerçeve yasaya destek vermelerine rağmen İzleme Komisyonu'na katılmama kararlarında herhangi bir çelişki bulunmadığını savunan Özel, iktidarı demokrasi sözünden geri adım atmakla suçladı. Özel, "Ben Kürt vatandaşlarımızın buradaki haklıyı da haksızı da çok doğru ayırdıklarını biliyorum" dedi.

KURTULMUŞ'UN İYİ DÜŞÜNÜN ÖNERİSİNE RET

Özel ayrıca, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yaptığı görüşmenin detaylarını da paylaştı. Kurtulmuş'un kendisine "Komisyonda kalmanız sizin de bu sürecin de menfaatine, iyi düşünün" dediğini aktaran Özel, buna rağmen partilerinin tutumunun net olduğunu ve komisyona katılmayacaklarını yineledi.